МВД Литвы: Задержанный в Беларуси американец не причастен к событиям на учениях в Пабраде

Задержанный в Беларуси гражданин США никак не причастен к трагедии, которая произошла во время учений НАТО в Пабраде. Об этом заявили в Службе охраны государственной границы (СОГГЛ) при МВД Литвы, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на литовские СМИ.

"Он никак не связан и не может быть связан с событиями на полигоне в Пабраде", - утверждается в сообщении.

Литовское ведомство указало, что данный гражданин США последние несколько недель находился в Литве легально. Сотрудники СОГГЛ беседовали с ним 26, 27 и 30 марта в районе железнодорожных КПП у границы с Беларусью, а также у границы с Россией.

31 марта в армии США подтвердили гибель троих американских военных, пропавших на учениях НАТО в литовском Пабраде. Поиски четвертого солдата все еще продолжаются. В течение шести дней в Литве велись работы по извлечению из болотистого грунта бронемашины M-88 Hercules, на которой 25 марта выехали и пропали четверо военных США.