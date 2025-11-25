МВФ посоветовал Латвии сократить бюджетные расходы

В Латвии прогнозируется рост госдолга и бюджетного дефицита. Неизбежно и обострение социальных вопросов. В стране демографическая проблема превращается в демографическую катастрофу.

Международный валютный фонд отметил, что остроту потенциального кризиса может смягчить помощь Евросоюза, но она не гарантирована. Официальной Риге рекомендуют сокращать бюджетные расходы, но прислушиваться к этому совету латвийские власти не спешат, намереваясь нарастить военные расходы до 5 % ВВП.