МВФ снизил прогноз роста глобального ВВП на 2026 год до 3 %

Пока мировые рынки лихорадит, Международный валютный фонд обновляет прогнозы, и они неутешительны. Что будет с мировой экономикой, если война на Ближнем Востоке не прекратится?

Рецессия, продовольственный кризис и энергетический шок становятся все ближе. Алексей Авдонин в рубрике "Простая экономика" разложит, насколько реальна угроза глобальной рецессии и продовольственного кризиса, как все это отразится на нас.

Мировая экономика входит в зону турбулентности. В апреле МВФ опубликовал доклад "Перспективы развития мировой экономики". И его выводы звучат как тревожный сигнал для всей планеты.

Фонд снизил прогноз роста глобального ВВП на 2026 год до почти 3 %. Прогноз по инфляции, напротив, резко повышен - сразу почти до 4,5 %. Иными словами, экономика замедляется, а цены растут. Это классическая стагфляция - одно из самых болезненных состояний для любой экономики.

Этот сценарий МВФ называет оптимистическим. Ситуация может резко ухудшиться, если конфликт не будет урегулирован путем переговоров и цены на нефть и газ пойдут вверх.

В случае устойчивого роста цен на энергоносители глобальная экономика затормозится до 2,5 % (это уровень времен пандемии COVID-19). Последний раз мировая экономика росла столь медленно в 2020 году, до этого только в 2009-м, в разгар глобального финансового кризиса.

Давайте разберемся, почему цифры такие мрачные. 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли удары по Ирану. Иранская сторона в ответ перекрыла Ормузский пролив. Это узкое горло шириной около 50 км - через него проходит около 20 % мировой торговли нефтью и сжиженным газом.

Через Ормузский пролив проходит также от 20 до 45 % экспорта сельскохозяйственных материалов (удобрений, семян). Главный экономист ФАО Максимо Тореро заявил, что если движение судов через пролив не возобновится в ближайшее время, мир столкнется с резким ускорением продовольственной инфляции с цепной реакцией, схожей с последствиями пандемии коронавируса.

Уже сейчас стоимость азотных удобрений выросла на 40 %. Около 50 % мировых мощностей по экспорту удобрений остановлено или работает на минимуме. Если фермеры недополучат удобрения в этом сезоне, урожайность упадет. Цены на зерно, корма, продукты питания пойдут вверх. Эффект растянется на несколько лет.

По оценке главы компании Yara, одного из крупнейших мировых производителей удобрений, если пролив останется закрытым в течение года, мир ждет катастрофическое падение урожайности. Если блокада продлится еще две-три недели, дефицит удобрений перейдет из ценового в физический.

Как все это отражается на конкретных экономиках? МВФ снижает прогнозы роста ВВП США в 2026 году. При этом аналитики Deutsche Bank предупреждают, что страны Европы находятся среди наиболее уязвимых перед последствиями конфликта: рост ВВП еврозоны в 2026 году может оказаться на 0,5 % ниже прежних прогнозов.

Что в итоге? Мир стоит на развилке. Базовый сценарий - замедление и стагфляция. Негативный - экономический спад уровня пандемии плюс продовольственный кризис.

Ключевой вопрос - продолжительность конфликта и высота нефтяных цен. Именно эти 2 параметра сегодня определяют экономическое будущее планеты. И пока дипломаты ищут выход, а рынки нервно следят за сводками с Ближнего Востока, мировая экономика платит живыми деньгами за каждый день затяжного конфликта.