"Мы братья в дружбе и беде": как и чем Беларусь помогла Мьянме после землетрясения

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ad51ed2-48d6-40b4-8758-d6524b3e70db/conversions/9ad95e13-3dbb-4fa3-a29e-a1f973810ff4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ad51ed2-48d6-40b4-8758-d6524b3e70db/conversions/9ad95e13-3dbb-4fa3-a29e-a1f973810ff4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ad51ed2-48d6-40b4-8758-d6524b3e70db/conversions/9ad95e13-3dbb-4fa3-a29e-a1f973810ff4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ad51ed2-48d6-40b4-8758-d6524b3e70db/conversions/9ad95e13-3dbb-4fa3-a29e-a1f973810ff4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Комплекты каркасных палаток, одеяла, продукты питания - это все вошло в гуманитарный груз от Беларуси для пострадавших от землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта 2025 года. Доставили груз самолетом Ил-76. На нем же домой вернулись и белорусские спасатели.

10 суток в две смены бойцы РОСН "Зубр" отработали в Мандалае - городе, наиболее пострадавшем от подземных толчков. Белорусы, россияне, китайцы здесь работали плечом к плечу.

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Бойцы "Зубра" четверть города проверили на возможное нахождение людей под завалами. Работа по разбору завалов продолжается в Мандалае и сейчас, только уже там работают местные спасатели. Но в свое время им помогали и белорусские, когда еще была надежда найти живых людей. К сожалению, пропавшие без вести остаются до сих пор.

Вокруг сооружения, точнее, того, что от него осталось, были замечены щиты с фотографиями людей. Ведь надежда осталась, но, правда, только на то, чтобы попрощаться с ними.

Если жители находились в квартире во время землетрясения, то у них не было никаких шансов остаться в живых. В жилой элитной застройке три корпуса оказались разрушены до основания. А в 11-этажном доме пять нижних этажей сложились, как блины. "Мы выбегали из дома вместе с подругой. Она помогла мне вынести детей. Мы выбегали и просто плакали", - вспомнила о тех ужасных днях одна из жительниц города.

Работу белорусских спасателей увидел Никита (такое русское имя было только для белорусских друзей), по-настоящему его зовут Ней Пьо Паинг. Он является представителем Мьянманской ассоциации дружбы и развития сотрудничества с Беларусью, военнослужащим Мьянмы. А еще поэтом, и его стихотворения в Минске уже положили на музыку. У Никиты есть дочь, которую он после случившейся трагедии еще не видел. "Дочка до сих пор находится с моими родителями в Янгоне. Она по телефону мне говорила, что у нее готова на всякий случай срочная сумка", - добавил он.

Ней Пьо Паинг (Никита) со спасенной девочкой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76c8e258-d1cb-4e1a-8257-bb6e10f6b71c/conversions/2de2ef05-c110-4ad5-b272-1d002852e744-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76c8e258-d1cb-4e1a-8257-bb6e10f6b71c/conversions/2de2ef05-c110-4ad5-b272-1d002852e744-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76c8e258-d1cb-4e1a-8257-bb6e10f6b71c/conversions/2de2ef05-c110-4ad5-b272-1d002852e744-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76c8e258-d1cb-4e1a-8257-bb6e10f6b71c/conversions/2de2ef05-c110-4ad5-b272-1d002852e744-xl-___webp_1920.webp 1920w Ней Пьо Паинг (Никита) со спасенной девочкой

Свою признательность белорусам за оказанную Мьянме помощь Никита выразил в стихотворении:

"Кто же сказал, что от Москвы и до Минска далеко нам до Мьянмы?

Так это же близко.

Беда к нам пришла от землетрясенья.

А в Беларуси, России - сердцебиенье.

Братья, нас много, вместе мы - сила!

С нами всегда Беларусь и Россия!

Сроднились мы в дружбе, мы братья в беде!

Расстоянье - лишь числа, мы рядом везде!"



Мы не могли себе позволить быть безучастными. Единственное, что нам потребовалось, - это разрешение на пролет и приземление в Мьянме. Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Мьянме по совместительству

Белорусских спасателей в Мандалае посетил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Он поблагодарил бойцов за помощь, а спустя месяц в Москве на параде в День Победы выразил благодарность за помощь еще раз уже лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко.