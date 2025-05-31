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"Мы братья в дружбе и беде": как и чем Беларусь помогла Мьянме после землетрясения
Комплекты каркасных палаток, одеяла, продукты питания - это все вошло в гуманитарный груз от Беларуси для пострадавших от землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта 2025 года. Доставили груз самолетом Ил-76. На нем же домой вернулись и белорусские спасатели.
10 суток в две смены бойцы РОСН "Зубр" отработали в Мандалае - городе, наиболее пострадавшем от подземных толчков. Белорусы, россияне, китайцы здесь работали плечом к плечу.
Бойцы "Зубра" четверть города проверили на возможное нахождение людей под завалами. Работа по разбору завалов продолжается в Мандалае и сейчас, только уже там работают местные спасатели. Но в свое время им помогали и белорусские, когда еще была надежда найти живых людей. К сожалению, пропавшие без вести остаются до сих пор.
Вокруг сооружения, точнее, того, что от него осталось, были замечены щиты с фотографиями людей. Ведь надежда осталась, но, правда, только на то, чтобы попрощаться с ними.
Если жители находились в квартире во время землетрясения, то у них не было никаких шансов остаться в живых. В жилой элитной застройке три корпуса оказались разрушены до основания. А в 11-этажном доме пять нижних этажей сложились, как блины. "Мы выбегали из дома вместе с подругой. Она помогла мне вынести детей. Мы выбегали и просто плакали", - вспомнила о тех ужасных днях одна из жительниц города.
Работу белорусских спасателей увидел Никита (такое русское имя было только для белорусских друзей), по-настоящему его зовут Ней Пьо Паинг. Он является представителем Мьянманской ассоциации дружбы и развития сотрудничества с Беларусью, военнослужащим Мьянмы. А еще поэтом, и его стихотворения в Минске уже положили на музыку. У Никиты есть дочь, которую он после случившейся трагедии еще не видел. "Дочка до сих пор находится с моими родителями в Янгоне. Она по телефону мне говорила, что у нее готова на всякий случай срочная сумка", - добавил он.
Свою признательность белорусам за оказанную Мьянме помощь Никита выразил в стихотворении:
"Кто же сказал, что от Москвы и до Минска далеко нам до Мьянмы?
Так это же близко.
Беда к нам пришла от землетрясенья.
А в Беларуси, России - сердцебиенье.
Братья, нас много, вместе мы - сила!
С нами всегда Беларусь и Россия!
Сроднились мы в дружбе, мы братья в беде!
Расстоянье - лишь числа, мы рядом везде!"
Мы не могли себе позволить быть безучастными. Единственное, что нам потребовалось, - это разрешение на пролет и приземление в Мьянме.
Белорусских спасателей в Мандалае посетил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Он поблагодарил бойцов за помощь, а спустя месяц в Москве на параде в День Победы выразил благодарность за помощь еще раз уже лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Не чужие: как в Мьянме происходит восстановление после землетрясений. Как жители Мьянмы отзываются о Беларуси. Какие воспоминания остались у детей из Мьянмы о Беларуси. Об этом и не только смотрите в фильме "Не чужие" - "Рука помощи" - из Мьянмы.