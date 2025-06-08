3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
"Мы не хотим мафию, мы хотим демократию!" Испанцы требуют досрочных выборов
"Мы не хотим мафию, мы хотим демократию!" - под таким лозунгом прошел крупнейший антиправительственный митинг в испанской столице. Инициатором выступила оппозиционная консервативная "Народная партия". Активистам удалось собрать на акцию несколько тысяч человек.
Альберто Нуньес Фейхоо, лидер "Народной партии":
"Господин Санчес, хватит прятаться! Хватит врать, прекратите убегать! Испания уже знает, кто вы и ваши люди. Испания уже слишком много знает о том, что вы сделали, и мы продолжаем узнавать еще больше. И поэтому я призываю вас сдаться во имя демократии, назначить выборы. Мы требуем выборы сейчас, потому что никто не голосовал за вас, никто!"
По требованию митингующих госсредства должны быть направлены на улучшение жизни испанцев, но никак не партнеров правительства, которое погрязло в коррупции. Среди прочего супруга испанского премьера проходит по делу об использовании своего положения для лоббирования частных интересов.