"Мы не хотим мафию, мы хотим демократию!" Испанцы требуют досрочных выборов

"Мы не хотим мафию, мы хотим демократию!" - под таким лозунгом прошел крупнейший антиправительственный митинг в испанской столице. Инициатором выступила оппозиционная консервативная "Народная партия". Активистам удалось собрать на акцию несколько тысяч человек.

"Господин Санчес, хватит прятаться! Хватит врать, прекратите убегать! Испания уже знает, кто вы и ваши люди. Испания уже слишком много знает о том, что вы сделали, и мы продолжаем узнавать еще больше. И поэтому я призываю вас сдаться во имя демократии, назначить выборы. Мы требуем выборы сейчас, потому что никто не голосовал за вас, никто!"