"Мы не пушечное мясо!" - молодежь Германии против призыва на службу

"Отправьте Мерца на передовую", "Мы не пушечное мясо!"- такие лозунги скандируют участники общенациональной школьной забастовки в Берлине. Тысячи юных немцев вместо занятий вышли протестовать против восстановления воинской повинности в Германии. Призывы к этому звучат также в некоторых восточногерманских городах.