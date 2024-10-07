"Мы теряем полный контроль" - в США предложили зацензурировать интернет

"На мой взгляд, нам следует отменить раздел, который наделил платформы в интернете иммунитетом. Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд, что, если платформы, будь то Facebook или Twitter X, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль. И это не просто социальные и психологические последствия, это реальный вред".