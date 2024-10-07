ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Мы теряем полный контроль" - в США предложили зацензурировать интернет

В США продолжают накаляться предвыборные страсти, а вместе с ними изощренные методы запрета свободы слова. Бывший госсекретарь Хилари Клинтон призывает власти США установить полный контроль над информационным пространством. Политик заявляет, что необходимо отменить раздел, предоставляющий интернет-платформам иммунитет.

Хиллари Клинтон, член Демократической партии США:

"На мой взгляд, нам следует отменить раздел, который наделил платформы в интернете иммунитетом. Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд, что, если платформы, будь то Facebook или Twitter X, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль. И это не просто социальные и психологические последствия, это реальный вред".

Это уже второй раз менее чем за месяц, когда Клинтон рассказывает о политическом влиянии онлайн-контента. По ее словам, контроль над интернетом сыграл решающую роль в двух последних избирательных циклах в США.

США

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все