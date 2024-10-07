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"Мы теряем полный контроль" - в США предложили зацензурировать интернет
В США продолжают накаляться предвыборные страсти, а вместе с ними изощренные методы запрета свободы слова. Бывший госсекретарь Хилари Клинтон призывает власти США установить полный контроль над информационным пространством. Политик заявляет, что необходимо отменить раздел, предоставляющий интернет-платформам иммунитет.
Хиллари Клинтон, член Демократической партии США:
"На мой взгляд, нам следует отменить раздел, который наделил платформы в интернете иммунитетом. Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд, что, если платформы, будь то Facebook или Twitter X, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль. И это не просто социальные и психологические последствия, это реальный вред".
Это уже второй раз менее чем за месяц, когда Клинтон рассказывает о политическом влиянии онлайн-контента. По ее словам, контроль над интернетом сыграл решающую роль в двух последних избирательных циклах в США.
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