На 89-году ушел из жизни композитор Евгений Дога

Утрата в мире музыки. На 89-м году ушел из жизни один из самых романтичных и исполняемых композиторов XX столетия, народный артист СССР Евгений Дога.

В его творческой копилке несколько балетов, оперы, более 100 инструментальных и хоровых сочинений, музыка к фильмам, спектаклям и радиопостановкам, свыше 260 песен и романсов.

Его авторское музыкальное обрамление сделало такие фильмы, как "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Одиноким предоставляется общежитие" лишь лучше и глубже. Самая известная песня города Кишинева "Мой белый город" тоже написана этим талантливым композитором.