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На Бали зафиксировано свыше 6 тыс. случаев заражения денге. В опасной зоне - туристические районы
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tiger-mosquito-envato2025-03-02T10:30:28.000000Z00
На Бали бушует смертельная лихорадка денге. С начала 2025 года там было зафиксировано свыше 6 тысяч случаев заражения. Скончались 28 человек.
По данным местных властей, в сезон дождей ситуация ухудшается. Дома обрабатывают средствами против комаров, переносящих инфекцию. В опасной зоне - популярные туристические районы Чангу, Улувату и Семиньяк. СМИ сообщают о десятках зараженных россиян.
Отметим, особенность денге заключается в наличии четырех штаммов вируса, что делает возможным повторное заболевание даже после перенесенной инфекции. В 2025 году на Филиппинах зафиксировали уже более 28 тысяч случаев заражения денге.