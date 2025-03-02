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На Бали зафиксировано свыше 6 тыс. случаев заражения денге. В опасной зоне - туристические районы

На Бали бушует смертельная лихорадка денге. С начала 2025 года там было зафиксировано свыше 6 тысяч случаев заражения. Скончались 28 человек.

По данным местных властей, в сезон дождей ситуация ухудшается. Дома обрабатывают средствами против комаров, переносящих инфекцию. В опасной зоне - популярные туристические районы Чангу, Улувату и Семиньяк. СМИ сообщают о десятках зараженных россиян.

Отметим, особенность денге заключается в наличии четырех штаммов вируса, что делает возможным повторное заболевание даже после перенесенной инфекции. В 2025 году на Филиппинах зафиксировали уже более 28 тысяч случаев заражения денге.

лихорадкаБали