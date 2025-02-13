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На Чернобыльской АЭС произошел взрыв
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции. Сообщение об этом было размещено на странице агентства в соцсети X, информирует БЕЛТА.
Указывается, что в ночь с 13 на 14 февраля группа МАГАТЭ на ЧАЭС услышала взрыв. "Команда МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышала взрыв, исходящий от нового безопасного конфайнмента, который защищает поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, что привело к пожару", - отметило агентство.