На Чернобыльской АЭС произошел взрыв

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции. Сообщение об этом было размещено на странице агентства в соцсети X, информирует БЕЛТА .

Указывается, что в ночь с 13 на 14 февраля группа МАГАТЭ на ЧАЭС услышала взрыв. "Команда МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышала взрыв, исходящий от нового безопасного конфайнмента, который защищает поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, что привело к пожару", - отметило агентство.