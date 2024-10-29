ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США

Выборы-2024 стали самой дорогой избирательной кампанией в истории США.

Как сообщает Financial Times, Трамп и Харрис на двоих спустили 3,5 млрд долларов на борьбу за Белый дом. При этом собрано было в сумме порядка 4,2 млрд долларов.

Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин - напряжение нарастает

А по растратам Харрис, хоть и вступила в гонку позже, даже обошла своего соперника. При этом примерно половина всех расходов в ходе кампании была направлена на рекламу и СМИ в семи колеблющихся штатах.

выборыХаррисТрамп

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все