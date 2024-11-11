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На египетском курорте турист погиб из-за нападения акулы

Один турист погиб, второй получил ранения при нападении акулы в Египте. Инцидент произошел на курорте Марса-Алам.

Власти расследуют обстоятельства атаки, поскольку растут опасения по поводу активности акул в данном районе. Спасатели предупредили, что те, кто плавает в глубоких водах за пределами кораллов, уязвимы для нападения.

В 2018 году жертвой нападения акулы на этом же курорте стал турист из Чехии. В этот раз и погибший, и пострадавший - граждане Италии.

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