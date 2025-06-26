На Форуме регионов обсудили вопросы закрепления молодежи на селе

В Нижнем Новгороде начал работу Форум регионов Беларуси и России. В первый день в центре внимания молодежные инициативы.

Уже 25 июня Нижний Новгород заметно оживился. Было видно, что одна делегация сменяет другую. Весь масштаб мероприятия можно будет увидеть в пятницу, 27 июня, на пленарном заседании. Ожидается участие 700 человек. В четверг проходит работа по секциям и локальная работа.

Красной нитью на Форуме регионов проходит молодежная тематика. Первый день начался с заседания молодых законодателей. Звучат доклады, говорят о сохранении исторической памяти, о межрегиональном сотрудничестве, о его углублении.

"Если говорить об углублении сотрудничества, у нас очень много общих вопросов, которые беспокоят как граждан Республики Беларусь, так и граждан Российской Федерации. Например, закрепление молодежи на селе. И сегодня на форуме в рамках заседания ребята поднимали вопрос унификации молодежных палат, стандарта их деятельности, предлагали инициативное бюджетирование", - отметил координатор Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа России Владимир Москаленко.