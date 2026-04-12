На Гаити в давке в старинной крепости погибли 25 человек

Национальная полиция Гаити сообщила о 25 погибших в результате давки у старинной крепости Лаферьер на севере этой карибской республики, еще 30 человек получили травмы в результате этого инцидента, произошедшего 11 апреля. Об этом пишет Diario Libre.

Согласно данным полиции, которые приводит доминиканская газета, 12 человек погибли на месте инцидента, еще 13 умерли позже в больнице от полученных травм. Как отмечает издание, спасательная операция продолжается в воскресенье около стен крепости, которая внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из крупнейших исторических памятников Карибского бассейна.

Официальной информации о причинах инцидента пока нет, национальная полиция призвала население сотрудничать с властями и избегать распространения необоснованных слухов. Как сообщил кубинский портал Сubadebate, согласно предварительным сведениям, причиной трагедии стала нехватка кислорода в галереях памятника, усугубленная неблагоприятными погодными условиями - дождем и ветром, которые сейчас наблюдаются на всей территории острова Гаити.

Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме и глава МИД Доминик Дюпуи выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Они заверили, что родственникам жертв трагедии будет оказана помощь.