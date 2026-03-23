На Гавайях из-за сильнейшего за 20 лет наводнения эвакуированы более 5,5 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
На Гавайях прошло сильнейшее за последние 20 лет наводнение. Из-за проливных дожей и затопления значительных районов эвакуировали более 5,5 тыс. человек. Без света остались свыше 2 тыс. жителей.
Ливни не прекращаются уже несколько дней. Дороги на острове закрыты, спасательные службы вывозят жителей из опасных зон. Пострадали дома и социальные объекты.
Существует угроза новых подтоплений и оползней.
10 человек доставлены в больницу с переохлаждением, еще около 200 получили помощь спасателей на месте.