На Гавайях из-за сильнейшего за 20 лет наводнения эвакуированы более 5,5 тыс. человек

На Гавайях прошло сильнейшее за последние 20 лет наводнение. Из-за проливных дожей и затопления значительных районов эвакуировали более 5,5 тыс. человек. Без света остались свыше 2 тыс. жителей.

Ливни не прекращаются уже несколько дней. Дороги на острове закрыты, спасательные службы вывозят жителей из опасных зон. Пострадали дома и социальные объекты.

Существует угроза новых подтоплений и оползней.