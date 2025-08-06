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На Гавайях произошло извержение одного из самых активных вулканов планеты

В американском штате Гавайи произошло извержение одного из самых активных вулканов планеты Килауэа. Это уже 30-й эпизод с декабря прошлого года.

Гейзеры лавы, которые превышают 80 метров в высоту, можно наблюдать по видеокамерам. Вулканическая котловина находится в закрытых зонах национального парка, на отдалении от населенных пунктов.

Лава не несет угрозы для местного населения, чего не скажешь о смоге, который может достичь домов.

извержение вулкана