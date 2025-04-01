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На газопроводе в Малайзии произошел пожар - пострадали 112 человек
В Малайзии из-за пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая пострадали 112 человек, 63 из которых были госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Malay Mail.
"Полиция сегодня подтвердила, что в результате пожара на газопроводе сегодня утром пострадали 112 человек, 63 из которых нуждаются в госпитализации", - говорится в материале.
Заместитель начальника полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хасан сообщил, что в результате инцидента пострадали 47 домов.
Пожарно-спасательное управление штата Селангор (JBPM) объявило о проведении второй поисковой миссии на месте возгорания трубопровода в качестве меры предосторожности. "Мы обеспокоены тем, что среди жертв могут быть одинокие люди, которые не явились в наш базовый лагерь или медицинский лагерь", - заявили в пожарно-спасательном управлении.
В городе Субанг-Джая утром на газопроводе произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Агентство Bernama ранее сообщало о 30 пострадавших.
Малайзийская энергетическая компания Petronas Gas Berhad заявила, что близлежащие автозаправочные станции не затронуты. В компании отметили, что трубопровод изолирован и все заинтересованные стороны проинформированы о случившемся.