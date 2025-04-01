На газопроводе в Малайзии произошел пожар - пострадали 112 человек

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47df17ac-d479-46d2-86cc-afb454e5d76f/conversions/cd4c1eb2-97f2-4bad-af60-b7df30f1dd0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47df17ac-d479-46d2-86cc-afb454e5d76f/conversions/cd4c1eb2-97f2-4bad-af60-b7df30f1dd0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47df17ac-d479-46d2-86cc-afb454e5d76f/conversions/cd4c1eb2-97f2-4bad-af60-b7df30f1dd0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47df17ac-d479-46d2-86cc-afb454e5d76f/conversions/cd4c1eb2-97f2-4bad-af60-b7df30f1dd0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Малайзии из-за пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая пострадали 112 человек, 63 из которых были госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Malay Mail.

"Полиция сегодня подтвердила, что в результате пожара на газопроводе сегодня утром пострадали 112 человек, 63 из которых нуждаются в госпитализации", - говорится в материале.

Заместитель начальника полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хасан сообщил, что в результате инцидента пострадали 47 домов.

Пожарно-спасательное управление штата Селангор (JBPM) объявило о проведении второй поисковой миссии на месте возгорания трубопровода в качестве меры предосторожности. "Мы обеспокоены тем, что среди жертв могут быть одинокие люди, которые не явились в наш базовый лагерь или медицинский лагерь", - заявили в пожарно-спасательном управлении.

В городе Субанг-Джая утром на газопроводе произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Агентство Bernama ранее сообщало о 30 пострадавших.