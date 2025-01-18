На горнолыжном курорте в Испании упал подъемник, пострадали десятки человек

На месте падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании © Фото : соцсети

Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

По информации издания, "в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них - серьезные". По предварительной информации, никто не погиб.

Отмечается, что кресельный подъемник упал с высоты 15 м. Причины происшествия пока неизвестны, однако предполагается, что подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.