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На грани краха - железная дорога Молдовы ликвидирует почти треть станций
Автор:Редакция news.by
Режим Майи Санду продолжает душить страну. Железная дорога Молдовы ликвидирует почти треть железнодорожных станций ради экономии - это 21 станция из 71. То, что останется, назовут "железнодорожными остановочными пунктами". Они предполагают отсутствие обслуживающего персонала и выдачи багажа.
Ранее железная дорога Молдовы выставила на аукционе свое имущество, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам. Задолженность организации перед примерно 5 тыс. сотрудников в апреле 2025 года превысила 11 млн долларов.