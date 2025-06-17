На грани краха - железная дорога Молдовы ликвидирует почти треть станций

Режим Майи Санду продолжает душить страну. Железная дорога Молдовы ликвидирует почти треть железнодорожных станций ради экономии - это 21 станция из 71. То, что останется, назовут "железнодорожными остановочными пунктами". Они предполагают отсутствие обслуживающего персонала и выдачи багажа.