3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения: 4 человека погибли
Автор:Редакция news.by
На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения. Во время перестрелки между военными погибли четыре человека, еще как минимум трое пострадали и доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.
Как пишут СМИ, Исламабад и Кабул обвиняют друг друга в провокации. По словам пакистанских властей, именно афганские военнослужащие первыми открыли миномётный огонь, после чего произошли ответные удары. Однако в Афганистане эту версию опровергают.