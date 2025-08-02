На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет РИА Новости.

На склоне зафиксирована трещина и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.