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На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова
Автор:Редакция news.by
На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинниковаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f72a3c05-4052-4c6e-8632-7b5fc246b5d3/conversions/16b374b8-df46-45fa-bd9c-a0968e5b4a71-xl-___webp_1920.webp 1920w
На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет РИА Новости.
На склоне зафиксирована трещина и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.
что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке.