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На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет РИА Новости.

На склоне зафиксирована трещина и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.

 что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке.

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