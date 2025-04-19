На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

На Камчатке ночью зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка - это начало извержения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут", - сообщили в научном учреждении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.