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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопкаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b7e424a-2e34-4c3a-9a86-6b3f47c954b6/conversions/67f54c47-b235-4296-97ad-3a789bf8b9ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b7e424a-2e34-4c3a-9a86-6b3f47c954b6/conversions/67f54c47-b235-4296-97ad-3a789bf8b9ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b7e424a-2e34-4c3a-9a86-6b3f47c954b6/conversions/67f54c47-b235-4296-97ad-3a789bf8b9ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b7e424a-2e34-4c3a-9a86-6b3f47c954b6/conversions/67f54c47-b235-4296-97ad-3a789bf8b9ed-xl-___webp_1920.webp 1920w
На Камчатке ночью зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка - это начало извержения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут", - сообщили в научном учреждении.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.