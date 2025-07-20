3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
На камчатке зафиксирована серия из шести землетрясений
Серия землетрясений произошла на Камчатке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
На данный момент сообщается о шести землетрясениях. Последнее - магнитудой 5,5 - зарегистрировано в 162 км от Петропавловска-Камчатского. Это шестое подряд землетрясение в этом районе.
Осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов на Камчатке специалистами закончен. Все они работают в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. Речь идет об учреждениях образования, объектах энергетики, тепло- и водоснабжения и др.
На Камчатке после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4 до 6,7. Ранее в регионе после серии землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6 объявляли опасность возникновения цунами. Позднее угрозу отменили.