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На камчатке зафиксирована серия из шести землетрясений

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Серия землетрясений произошла на Камчатке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

На данный момент сообщается о шести землетрясениях. Последнее - магнитудой 5,5 - зарегистрировано в 162 км от Петропавловска-Камчатского. Это шестое подряд землетрясение в этом районе.

Осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов на Камчатке специалистами закончен. Все они работают в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. Речь идет об учреждениях образования, объектах энергетики, тепло- и водоснабжения и др.

На Камчатке после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4 до 6,7. Ранее в регионе после серии землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6 объявляли опасность возникновения цунами. Позднее угрозу отменили.

Камчатказемлетрясение