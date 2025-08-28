На Камчатку надвигается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров. Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, опасная погода ожидается в Усть-Большерецком и Елизовском районах Камчатского края.



Мощные ливни уже обрушились на Сахалин. Осадки спровоцировали паводок, водой снесло автомобильный мост. Из подтопленного района спасатели на лодках эвакуировали 37 человек. По данным синоптиков, на Сахалине за сутки выпало 50-70 % месячной нормы осадков.