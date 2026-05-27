3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
На хадж в Мекку, несмотря на жару, прибыли более 1,7 млн паломников
В Мекке собрались 1,7 млн паломников. Участники хаджа прибыли, чтобы поклониться священному для мусульман Черному камню Каабы.
В Саудовской Аравии установился сильный зной - днем температура за 40, а ночью она опускается до плюс 35. Власти опасаются, что для многих участников хаджа жара представляет собой фатальную угрозу. Например, в 2024 году там от зноя скончались 1300 паломников. Умереть во время хаджа считается милостью Аллаха, но власти все же крайне встревожены жаркой погодой, потому пытаются обеспечить людей водой и укрытиями.
А в Индонезии другая напасть. Здесь на остров Ява обрушились проливные дожди. Осадки настолько обильны, что затоплены были десятки населенных пунктов. Даже в столице Джакарте под водой оказались десятки городских микрорайонов.
Стихийное бедствие затронуло также часть острова Сулавеси. В аграрных регионах серьезно пострадал урожай. О жертвах не сообщается, но лишь потому, что наводнения еще не сошли и подсчитать людской, а также материальный урон не представляется возможным.