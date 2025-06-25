На конференции ОБСЕ Минск выступил за диалог в сфере безопасности

"К чему привело такое положение дел, мы все видим. Режим контроля над обычными вооружениями в Европе ушел в историю. Механизмы укрепления доверия и безопасности парализованы. Переговорные форматы не используются либо конфронтационно инструментализируются. Постыдная практика naming and shaming в директивных органах ОБСЕ лишь углубляет взаимное отчуждение. Заметьте, ОБСЕ видна сегодня преимущественно только на постсоветском пространстве. А что же с другими государствами Европы - там нет вопросов по выборам, нет проблем с нелегальной миграцией, нет проблем в экономике, экологическая ситуация не изменилась? Крен в деятельности ОБСЕ на страны СНГ очевиден, и это нужно менять", - отметил Игорь Секрета.