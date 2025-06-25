3.78 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
На конференции ОБСЕ Минск выступил за диалог в сфере безопасности
Архитектура безопасности, которую десятилетиями выстраивали предыдущие поколения, разрушена, констатировал заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, выступая на конференции ОБСЕ в Вене.
Дипломат отметил пагубные результаты настойчивого, маниакального продвижения однобокой "натоцентричной" модели безопасности и принципа "сильный всегда прав".
"К чему привело такое положение дел, мы все видим. Режим контроля над обычными вооружениями в Европе ушел в историю. Механизмы укрепления доверия и безопасности парализованы. Переговорные форматы не используются либо конфронтационно инструментализируются. Постыдная практика naming and shaming в директивных органах ОБСЕ лишь углубляет взаимное отчуждение. Заметьте, ОБСЕ видна сегодня преимущественно только на постсоветском пространстве. А что же с другими государствами Европы - там нет вопросов по выборам, нет проблем с нелегальной миграцией, нет проблем в экономике, экологическая ситуация не изменилась? Крен в деятельности ОБСЕ на страны СНГ очевиден, и это нужно менять", - отметил Игорь Секрета.
Белорусский дипломат подчеркнул, что прогресс возможен только через сотрудничество, готовность к компромиссам и взаимоуважительный диалог. Минск обладает политической волей для такого подхода и ожидает аналогичного настроя от всех государств - участников ОБСЕ.