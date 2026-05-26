На Крите обнаружили предположительно украинскую мину

На берегу острова Крит рыбаки нашли, предположительно, украинскую мину. Об этом сообщает портал ekriti.gr. На место ЧП были вызваны сотрудники береговой охраны.

Греческие компетентные органы сейчас пытаются выяснить, как столь опасный предмет оказался на побережье: является ли это старым боеприпасом или он попал сюда в результате недавних перемещений военных грузов в Восточном Средиземноморье.