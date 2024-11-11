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На кубанское побережье Черного моря идет выброс мелкой крошки мазута после ЧП с танкерами
7 новых фактов обнаружения нефтепродуктов выявлено на побережье в разных районах Крыма. Накануне мазутные пятна достигли курортной Евпатории. К работам по уборке береговой линии привлечены несколько сотен человек и десятки единиц техники. По всему крымскому побережью уже собрано свыше 250 тонн загрязненного грунта.
Тем временем волонтеры бьют тревогу - на Черноморском побережье Грузии найдены птицы со следами мазута. Причем десятки пернатых не удалось спасти. Местные власти пытаются оценить масштаб бедствия. Известно, что птиц находили в Кобулети, Батуми и Гонио.
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