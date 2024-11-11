На кубанское побережье Черного моря идет выброс мелкой крошки мазута после ЧП с танкерами

7 новых фактов обнаружения нефтепродуктов выявлено на побережье в разных районах Крыма. Накануне мазутные пятна достигли курортной Евпатории. К работам по уборке береговой линии привлечены несколько сотен человек и десятки единиц техники. По всему крымскому побережью уже собрано свыше 250 тонн загрязненного грунта.