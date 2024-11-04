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На месте митинга возле здания парламента в Абхазии были слышны похожие на выстрелы звуки

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Фото: ТАСС

Возле парламента Абхазии, в здание которого пытается прорваться оппозиция, слышны звуки, похожие на выстрелы. Об этом сообщает ТАСС.

Похожие на выстрелы звуки были слышны на месте митинга в Сухуме минимум дважды.

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