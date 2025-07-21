На Москву обрушились проливные дожди

На Москву вновь обрушились проливные дожди. Улицы превратились в реки. Машины застревают в огромных лужах. Зафиксированы протечки на линиях метро. Некоторые переходы в подземку напоминают бассейн.

В соцсетях шутят, что жителям Москвы и Подмосковья вместо обуви сегодня понадобятся ласты. Синоптики прогнозируют, что 21 июля здесь прольется 40 % месячной нормы осадков.