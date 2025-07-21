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На Москву обрушились проливные дожди
Автор:Редакция news.by
На Москву вновь обрушились проливные дожди. Улицы превратились в реки. Машины застревают в огромных лужах. Зафиксированы протечки на линиях метро. Некоторые переходы в подземку напоминают бассейн.
В соцсетях шутят, что жителям Москвы и Подмосковья вместо обуви сегодня понадобятся ласты. Синоптики прогнозируют, что 21 июля здесь прольется 40 % месячной нормы осадков.
Российская столица на грани транспортного коллапса. Резко взлетела стоимость такси. За 15-минутную поездку водители требуют 60-70 долларов. Стихия обещает Москве в течение суток новые испытания - возможно, еще серьезнее, чем сейчас.