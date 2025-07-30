На острове Пасхи началась эвакуация из-за угрозы цунами

На острове Пасхи стартовала эвакуация из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями.



Ранее огромные волны уже достигли побережья американского штата Вашингтон, а также Гавайев, Калифорнии, Орегона и Аляски. Обошлось без пострадавших. Американцев призвали держаться подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно.