На парад Победы в Москву приедут все главы СНГ

Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

"Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета МПА СНГ.