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На парад Победы в Москву приедут все главы СНГ
На парад Победы в Москву приедут все главы СНГnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b891a22-f9b8-4629-9259-04e597e16838/conversions/8ef9d607-55d3-4ffa-9f13-80cfd5d85cf3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b891a22-f9b8-4629-9259-04e597e16838/conversions/8ef9d607-55d3-4ffa-9f13-80cfd5d85cf3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b891a22-f9b8-4629-9259-04e597e16838/conversions/8ef9d607-55d3-4ffa-9f13-80cfd5d85cf3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b891a22-f9b8-4629-9259-04e597e16838/conversions/8ef9d607-55d3-4ffa-9f13-80cfd5d85cf3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.
"Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета МПА СНГ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.