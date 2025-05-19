На парламентских выборах в Португалии лидируют правоцентристы

Коалиция правых и центристских партий "Демократический альянс" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру победила, набрав около 33 % голосов, однако не сумела получить большинство в парламенте. Монтенегру заявил, что открыт для политических сделок с оппозиционными партиями.