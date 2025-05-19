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На парламентских выборах в Португалии лидируют правоцентристы
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы.
Коалиция правых и центристских партий "Демократический альянс" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру победила, набрав около 33 % голосов, однако не сумела получить большинство в парламенте. Монтенегру заявил, что открыт для политических сделок с оппозиционными партиями.
Ультраправая партия "Хватит" получила как минимум 58 мест в парламенте, столько же мест получила Социалистическая партия, продемонстрировав, возможно, худший результат. Ее лидер Педро Сантос объявил, что уходит в отставку.