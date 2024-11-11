На Перу обрушилась большая волна, закрыты пляжи и прибрежные зоны отдыха

Огромные волны обрушились на Перу. Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны сообщил, что из-за аномальных волн (высота некоторых достигала 6 метров) на побережье закрыли 91 порт. Местные рыбаки не могут выйти на работу уже несколько дней. Спасатели помогают тем, кто оказался в море во время шторма. Пострадали десятки лодок, а также предприятия, находящиеся вблизи воды. В целях безопасности власти также закрыли пляжи и прибрежные зоны отдыха.