3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На пляжах Анапы после ночного шторма были замечены новые выбросы мазута
Мониторинговые группы зафиксировали повторные выбросы мазута на пляжах в Анапе после шторма в ночь на 1 января. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на оперштаб Краснодарского края.
По информации оперштаба, шторм в ночь с 31 декабря на 1 января выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. В зависимости от участков объем выбросов разного характера - от небольших до достаточно крупных.
Спасатели и волонтеры собрали с побережья Кубани более 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта
Как уточнили в оперштабе, в Темрюкском районе новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все