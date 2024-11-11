На пляжах Анапы после ночного шторма были замечены новые выбросы мазута

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Мониторинговые группы зафиксировали повторные выбросы мазута на пляжах в Анапе после шторма в ночь на 1 января. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на оперштаб Краснодарского края.

По информации оперштаба, шторм в ночь с 31 декабря на 1 января выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. В зависимости от участков объем выбросов разного характера - от небольших до достаточно крупных.

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