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На поддержку террористов у USAID уходило до 700 млн долларов в год
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Агентство США по международному развитию (USAID) тратило государственные деньги на весьма неожиданные вещи. К примеру, организация финансировала талибов, "Исламское государство", "Аль-Каиду" и африканских экстремистов. Это сообщил конгрессмен Скотт Перри.
На поддержку террористов уходило до 700 млн долларов в год. USAID пыталось в буквальном смысле скупать целые страны. Речь не только о 5 млрд на скупку политического класса Украины в канун Майдана.
Власти Молдовы получили 486 млн на организацию политического процесса и выборов. А в Сербии 14 млн было потрачено "на улучшение госзакупок". Надо полагать, закупки оптимизированы настолько, что на улицы удалось вывести несколько тысяч студентов для митингов в ряде городов страны.