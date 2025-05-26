На польском полигоне у границы с Россией проходят тактические учения

В Польше на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью, проходят тактические учения "Отважный кабан".

В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из Польши, США, Литвы и других стран НАТО и 600 единиц боевой и спецтехники, в том числе БПЛА и авиация.