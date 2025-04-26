На президентских выборах в Румынии отмечается рекордная явка: 4 мая к полудню в стране проголосовала четверть избирателей (обычно к этому времени их не больше 20 %). Очевидно, румыны решили использовать последний шанс, чтобы отомстить истеблишменту единой Европы за пренебрежительное отношение к своему волеизъявлению.

В конце 2024 года в Румынии отменили результаты первого тура президентских выборов. Как подчеркнул тогда еврокомиссар Бретон, это произошло из-за вмешательства Брюсселя. С выборов был снят лидер гонки Кэлин Джорджеску - против него было возбуждено уголовное дело, а принятые в его пользу решения судов по поводу выборов несколько раз отменялись.



Румыны недовольны тем, что власти демонстративно пренебрегают их волей, отсюда и массовое голосование за Симиона. Этот политик, как и Джорджеску, является евроскептиком, сторонником урегулирования украинского конфликта и восстановления отношений с Россией.