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На президентских выборах в Румынии отмечена рекордная явка
На президентских выборах в Румынии отмечается рекордная явка: 4 мая к полудню в стране проголосовала четверть избирателей (обычно к этому времени их не больше 20 %). Очевидно, румыны решили использовать последний шанс, чтобы отомстить истеблишменту единой Европы за пренебрежительное отношение к своему волеизъявлению.
Безусловным лидером в голосовании является лидер правых Джордже Симион. По предварительным опросам, он набирает 32 % голосов и легко выходит во второй тур. Его соперникам социологи обещают 20 %. Симион имеет все шансы победить благодаря протестному голосованию.
В конце 2024 года в Румынии отменили результаты первого тура президентских выборов. Как подчеркнул тогда еврокомиссар Бретон, это произошло из-за вмешательства Брюсселя. С выборов был снят лидер гонки Кэлин Джорджеску - против него было возбуждено уголовное дело, а принятые в его пользу решения судов по поводу выборов несколько раз отменялись.
Румыны недовольны тем, что власти демонстративно пренебрегают их волей, отсюда и массовое голосование за Симиона. Этот политик, как и Джорджеску, является евроскептиком, сторонником урегулирования украинского конфликта и восстановления отношений с Россией.