На "Радиостанции Судного дня" 19 апреля прозвучал сигнал "Пелевизатор"
Автор:Редакция news.by
В эфире радиостанции УВБ-76, которую еще называют "Радиостанцией Судного дня", прозвучал загадочный сигнал "Пелевизатор", информирует РИА Новости.
Соответствующее сообщение зафиксировали 19 апреля в 00:09 по московскому времени, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".