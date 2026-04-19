На "Радиостанции Судного дня" 19 апреля прозвучал сигнал "Пелевизатор"

В эфире радиостанции УВБ-76, которую еще называют "Радиостанцией Судного дня", прозвучал загадочный сигнал "Пелевизатор", информирует РИА Новости.

Соответствующее сообщение зафиксировали 19 апреля в 00:09 по московскому времени, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

