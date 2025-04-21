На севере Катара появится международный гольф-клуб Трампа

На территории нового курорта Simaisma на севере Катара появится международный гольф-клуб лидера Белого дома Дональда Трампа. Это станет первым проектом его бренда в этой стране. Об этом стало известно на церемонии подписания соглашения между компаниями-застройщиками клуба Qatari Diar и Dar Global, сообщает РИА Новости.

Официальное объявление о планах Трампа открыть гольф-клуб и район люксовых вилл было сделано в преддверии первого визита президента США в Катар в присутствии его сына, вице-президента The Trump Organization Эрика Трампа.

Как ожидается, Трамп посетит Доху в мае в рамках своего первого зарубежного турне по странам Персидского залива после избрания президентом США на второй срок.

"Проект Трампа с гольф-клубом займет площадь около 790 тыс. кв. м в пределах более обширной застройки курорта Simaisma площадью 8 млн кв. м", - рассказали в компании Qatari Diar.

Проект Трампа станет частью более крупного туристического проекта Simaisma, который преобразит восточное побережье Катара. В рамках туристического проекта здесь появятся тематический парк развлечений площадью 650 кв. км (The Land of Legends), гостиничные зоны, пристань для яхт.

Это будет первый проект с брендом Трампа в Катаре, который расширяет присутствие в арабских странах Персидского залива, объявив ранее о строительстве небоскрёбов под его именем в ОАЭ и Саудовской Аравии.