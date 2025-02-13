На Смоленщине собрали более 300 кг монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений"

Сохранение исторической памяти о героическом прошлом, а также укрепление культурных связей между Минском и Москвой. В Смоленске подвели итоги проекта Союзного государства "Живая память благодарных поколений".

Смоленск и область, которые серьезно пострадали в годы Великой Отечественной войны, собрали более 300 кг монет для сплава всенародного памятного знака, который установят 9 мая на Поклонной горе в Москве в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной.

На Смоленщине монеты собирали не только в музеях, домах культуры, храмах, но и на местах былых сражений, где ведут раскопки поисковики. В каски времен Великой Отечественной бойцы поисковых отрядов собирали монеты в память о тех, кто был поднят ими в полях, но так и остался безымянным.

Напомним, памятный знак в Москве будет сделан и из монет, которые собирали, в том числе, тысячи белорусских семей.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"Проект, который всколыхнул тысячи, сотни тысяч, миллионы сердец по всему союзному пространству России и Беларуси, постсоветскому пространству. Из Европы, Соединенных Штатов Америки, других стран, люди приезжали, чтобы привезти частичку от себя, от своей семьи, память о тех, кто пал. Память о наших героях, которые сражались за Отечество".