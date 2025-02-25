На Солнце вновь произошла мощная вспышка - выброс плазмы близко к направлению на Землю

Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее в лаборатории сообщили, что на Солнце утром произошел крупный, возможно, крупнейший в этом году выброс плазмы. По предварительным данным, он случился в области, направленной в сторону, обратную от Земли.

"На Солнце в 14:59 по московскому времени зарегистрирован один из самых крупных в этом году выбросов плазмы, частично направленный в сторону Земли", - сказал Богачев.

Он уточнил, что выброс произошел в активной области № 4000, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце - Земля. Ученый напомнил, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, то есть как минимум часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.

Тяжелые заряженные частицы (протоны и ионы) могут прийти к Земле уже сегодня, этому будет способствовать то, что событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов.

"Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля по московскому времени. Более точный прогноз будет сформирован завтра утром, когда поступят и будут обработаны данные с космических коронографов, что позволит измерить точные скорости и направление движения выброшенных солнечных масс", - добавил Богачев.