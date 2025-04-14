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На Турцию обрушились сильнейшие за 11 лет заморозки. Непогода сильно повредила урожай

На Турцию обрушились сильнейшие за 11 лет заморозки. Непогода сильно повредила урожай

Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы.

"С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до 15 градусов мороза, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая для этого сезона температура за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", - написал он в соцсети X.

По словам Юмаклы, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба.

На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.

По оценкам Агентства Анадолу, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала ниже 7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.

В провинции Кахраманмараш температура опускалась ниже 13 градусов, пострадали сады яблонь, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.

Турциязаморозкиурожай