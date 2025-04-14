На Турцию обрушились сильнейшие за 11 лет заморозки. Непогода сильно повредила урожай

Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы.

"С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до 15 градусов мороза, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая для этого сезона температура за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", - написал он в соцсети X.

По словам Юмаклы, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба.

На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.

По оценкам Агентства Анадолу, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала ниже 7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.