На улицах Бухареста прошли ожесточенные столкновения протестующих и полиции
Автор:Редакция news.by
Всю ночь в столице Румынии продолжались ожесточенные стычки между протестующими и полицией. Жители страны недовольны повышениями налогов и требуют отмены мер жесткой экономии.
На некоторых улицах участники манифестации возвели баррикады: в ходе штурма блюстители порядка использовали весь спектр спецсредств.
У здания правительства столкновения особенно ожесточенные. Известно о задержании нескольких десятков протестующих.
Румыния - одна из самых бедных стран Европы: ее госдолг делает все более реальной угрозу дефолта. Власти пытаются переложить тяжесть последствий неудачного управления экономикой на население, но оно, по всем приметам, мириться с этим не желает.