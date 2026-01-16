На улицах Бухареста прошли ожесточенные столкновения протестующих и полиции

Всю ночь в столице Румынии продолжались ожесточенные стычки между протестующими и полицией. Жители страны недовольны повышениями налогов и требуют отмены мер жесткой экономии.

Румыния - одна из самых бедных стран Европы: ее госдолг делает все более реальной угрозу дефолта. Власти пытаются переложить тяжесть последствий неудачного управления экономикой на население, но оно, по всем приметам, мириться с этим не желает.