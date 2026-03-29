На улицы Тель-Авива вышли сотни человек с антивоенными плакатами

Массовые антивоенные демонстрации прошли в городах Израиля. Манифестанты заявляют, что устали от войн, которые правительство Израиля непрерывно ведет уже более двух лет. Завершились выступления жесткими полицейскими задержаниями и разгоном протестующих.

В центре Тель-Авива на улицы вышли сотни человек с антивоенными плакатами и лозунгами. Но акция протеста не была разрешена властями, поскольку в городе действует запрет на проведение собраний более 50 человек из-за угрозы обстрелов со стороны Ирана.