На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

На военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Республики Корея произошел взрыв. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Yonhap.

Сообщается о трех пострадавших, полученные ожоги их жизни не угрожают. Пострадавшие не относятся к числу военнослужащих.

По данным Yonhap, взрыв раздался во время инспекции недавно построенной цистерны для хранения опасных веществ на базе снабжения в Кимхэ.