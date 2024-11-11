3.39 RUB
3.45 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На военной базе в Южной Корее произошел взрыв
На военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Республики Корея произошел взрыв. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Yonhap.
Сообщается о трех пострадавших, полученные ожоги их жизни не угрожают. Пострадавшие не относятся к числу военнослужащих.
По данным Yonhap, взрыв раздался во время инспекции недавно построенной цистерны для хранения опасных веществ на базе снабжения в Кимхэ.
Причина инцидента устанавливается.
Президент
Все
Лукашенко о машиностроении: Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения
Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
Лукашенко в скором времени проведет встречу с Путиным и совершит визит в Китай
Александр Лукашенко на совещании обсудит вопросы развития машиностроения в Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Участники "Фабрики блогеров" посетят Могилевскую область. Узнали, чем будут наполнять свои контенты
Школьникам из Гродно грозило до 20 лет заключения. Почему удалось избежать наказания
ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси
В Венесуэле зародилось молодежное антифашистское движение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все