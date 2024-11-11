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На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

На военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Республики Корея произошел взрыв. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Yonhap.

Сообщается о трех пострадавших, полученные ожоги их жизни не угрожают. Пострадавшие не относятся к числу военнослужащих.

По данным Yonhap, взрыв раздался во время инспекции недавно построенной цистерны для хранения опасных веществ на базе снабжения в Кимхэ.

Причина инцидента устанавливается.

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