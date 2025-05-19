На выборах президента Румынии победу одержал Никушор Дан

Вопреки всем ожиданиям на президентских выборах в Румынии победу одерживает проевропейский кандидат - мэр Бухареста Никушор Дан. По итогам подсчета ста процентов бюллетеней он получил почти 54 % голосов.

Главный оппонент политика и еще вчерашний фаворит гонки оппозиционер Джордже Симион признал поражение на выборах и поблагодарил избирателей. Он набрал немногим больше 46 %.

Впрочем, и в этой избирательной кампании не обошлось без скандала. Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Он заявил, что глава французской разведки просил заблокировать консервативные голоса. Бизнесмен якобы отказался. В свою очередь МИД Франции обвинил Дурова в фейке.