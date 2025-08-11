Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На юго-восточном склоне Этны обнаружили новый вулканический очаг

Вулкан Этна выбросил поток лавы. Ученые заявляют, что на юго-восточном склоне открылось новое жерло. Из него уже в течение нескольких часов вытекает на поверхность горная порода.

Власти Сицилии объявили оранжевое предупреждение для гражданской авиации.

Сообщается, что извержение не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов: новый вулканический очаг расположен на высоте 3 км, при этом лава будет остановлена рельефом местности.

извержение вулканаИталияСицилия