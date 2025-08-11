3.72 BYN
На юго-восточном склоне Этны обнаружили новый вулканический очаг
Автор:Редакция news.by
Вулкан Этна выбросил поток лавы. Ученые заявляют, что на юго-восточном склоне открылось новое жерло. Из него уже в течение нескольких часов вытекает на поверхность горная порода.
Власти Сицилии объявили оранжевое предупреждение для гражданской авиации.
Сообщается, что извержение не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов: новый вулканический очаг расположен на высоте 3 км, при этом лава будет остановлена рельефом местности.