На западе Колумбии в результате ДТП с участием студенческого автобуса погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RCN.

"Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио", - говорится в материале на сайте радиостанции, которая приводит список погибших.

Согласно отчету полиции, на который ссылается радиостанция, в ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в департамент Киндио со стажировки.