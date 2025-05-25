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На западе Колумбии в результате ДТП с участием студенческого автобуса погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RCN.
"Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио", - говорится в материале на сайте радиостанции, которая приводит список погибших.
Согласно отчету полиции, на который ссылается радиостанция, в ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в департамент Киндио со стажировки.
По предварительной версии, водитель потерял управление из-за механической неисправности. Машина с силой врезалась в ограждение, от чего часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения региона.