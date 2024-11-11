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На западе Лос-Анджелеса разбушевался пожар - объявлено чрезвычайное положение
Мощный лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса. Огнеборцы изо всех сил пытаются потушить быстро распространяющееся пламя на склонах холмов, где расположено много домов знаменитостей.
Власти объявили чрезвычайное положение и обязательную эвакуацию 75 тыс. человек. Жители пытаются покинуть опасный район на автомобилях. Из-за огромных пробок на дорогах многие были вынуждены бросить машины и спасаться пешком с детьми на руках.
Пожар начался накануне, площадь возгорания уже превысила 1 тыс. га. Огромный столб дыма виден с любой точки мегаполиса. По данным властей и пожарной службы, ситуация ухудшается из-за сильного ветра.
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