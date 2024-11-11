На западе Лос-Анджелеса разбушевался пожар - объявлено чрезвычайное положение

Мощный лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса. Огнеборцы изо всех сил пытаются потушить быстро распространяющееся пламя на склонах холмов, где расположено много домов знаменитостей.

Власти объявили чрезвычайное положение и обязательную эвакуацию 75 тыс. человек. Жители пытаются покинуть опасный район на автомобилях. Из-за огромных пробок на дорогах многие были вынуждены бросить машины и спасаться пешком с детьми на руках.