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На западе Лос-Анджелеса разбушевался пожар - объявлено чрезвычайное положение

Мощный лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса. Огнеборцы изо всех сил пытаются потушить быстро распространяющееся пламя на склонах холмов, где расположено много домов знаменитостей.

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Власти объявили чрезвычайное положение и обязательную эвакуацию 75 тыс. человек. Жители пытаются покинуть опасный район на автомобилях. Из-за огромных пробок на дорогах многие были вынуждены бросить машины и спасаться пешком с детьми на руках.

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Пожар начался накануне, площадь возгорания уже превысила 1 тыс. га. Огромный столб дыма виден с любой точки мегаполиса. По данным властей и пожарной службы, ситуация ухудшается из-за сильного ветра.

СШАпожарЛос-Анджелес

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